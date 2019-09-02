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США скрывают правду о трагедии МН17

США скрывают правду о трагедии МН17
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон предательски молчит вместо того, чтобы пролить свет на запутанную историю

Американцы обладают необходимыми сведениями о катастрофе в небе над Донбассом, уверен технический эксперт Юрий Антипов. У них, пояснил он, имеются снимки со спутников, благодаря которым можно было бы раз и навсегда закрыть дело МН17. 

Однако США не станут раскрывать всей правды о том, что на самом деле произошло 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины, где потерпел крушение лайнер "Малайзийских авиалиний". Следовательно, мир еще долго будет теряться в догадках, кто же сбил "Боинг". 

"Для меня это априори, спутниковые снимки причины разрушения у США есть, но США НИКОГДА их не покажут мировой общественности. Поэтому все наивные всхлипывания и упоминания об этих снимках по типу, мол, "приедет барин …", являются просто совершенно недальновидным и лишённым логики подходом к трагедии с крушением рейса МН17", 

 - написал Антипов в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены).

На данный пост его подтолкнул материал одного из российских сетевых изданий, автор которого предположил, что Вашингтон может вставить свое слово в расследовании гибели самолета, на борту которого находились 298 человек.

Надежду на новый поворот в деле подал глава Белого дома Дональда Трампа, который оставил комментарий после взрыва ракеты на стартовой площадке космического центра в Иране. Эксперты акцентировали внимание на отличном качестве снимков, на которые попал инцидент, и заподозрили США в космическом шпионаже, пишет "Царьград"

Кстати, о том, что американские спутники могут пролить свет на данную историю, говорилось и ранее. Но Вашингтон предательски молчит. 

Напомним, в июне Антипов выдвигал версию о том, что на борту самолета сработало взрывное устройство. Киев обвиняет в произошедшем ополченцев Донбасса. В списке Международной группы следователей  числятся четыре человека, которые объявлены в розыск. В ответ власти Малайзии потребовали объективного изучения дела МН17. 

Ксения АНДРЕЕВА
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