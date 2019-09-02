Австралия готова изучить секретные данные по крушению МН17

Канберра не видит предвзятости в отношении ССГ к Москве

Австралия доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ) о причастности России к крушению Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил посол Австралии в РФ Грейм Михан. В то же время в Канберре готовы рассмотреть новую информацию, которую обещает предоставить немецкий детектив Йозеф Реш, если она не была ранее учтена международными следователями.

"Конечно, очень рады будем рассмотреть его (обращение - ред.), и, я думаю, ССГ рассмотрит любую новую информацию от него или от кого бы то ни было еще", – заявил Михан в интервью РИА "Новости".

Официально расследование авиакатастрофы на востоке Украины проводят Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия, Германия, Бельгия и США. Россию к процессу не допустили, обвинив в причастности к инциденту, напоминает URA.RU.

Реш проводил собственное расследование по частному заказу. Он был готов предоставить собранные факты Нидерландам при условии освещения всех подробностей в прессе, но это условие международных следователей не устроило, пишет "ФедералПресс". Теперь Реш ищет желающих получить от него информацию в присутствии мировых СМИ.