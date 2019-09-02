Пытался вести самолет до последнего: раскрыты детали гибели малайзийского "Боинга"

Тайна рейса МН370 продолжает волновать умы экспертов

Второй пилот "Боинга", бесследно пропавшего 5 лет назад на пути из Куала-Лумпур в Пекин, мог в течение более чем получаса в одиночку вести лайнер.

К такому выводу пришла эксперт по авиакатастрофам Кристин Негрони – она считает, что именно Фарик Абдул Хамид, пытаясь спасти самолет, повернул к северу, чтобы приземлиться в международном аэропорту архипелага Лангкави.

По мнению Негрони, в "Боинге" сломалась система поддержки давления, оно упало до критических значений, и пилоты были дезориентированы. В этих трудных условиях Хамид попробовал довести лайнер до хорошо знакомого ему аэропорта, однако ему этого сделать не удалось.

Эксперт подчеркивает, что все полетные механизмы работали нормально, что и позволило "Боингу" оставаться в воздухе продолжительное время, отмечает Express. К сожалению, пилоты были сражены гипоксией и не могли нормально вести самолет.

Рейс МН370, направлявшийся из столицы Малайзии в столицу КНР, исчез с радаров 8 марта 2014 года. Позже 239 человек, летевшие на борту "Боинга", были признаны погибшими. За 5 лет, прошедших с момента авиакатастрофы, были выдвинуты различные версии, в том числе, захват террористами, кибератака, а также суицид командира экипажа.