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Найдено сходство крушения МН17 и происшествия с А321

Найдено сходство крушения МН17 и происшествия с А321
Фото: www.globallookpress.com
Независимый эксперт отказался винить чаек в ЧП на кукурузном поле

Птицы не могли стать причиной аварии с лайнером А321 "Уральских авиалиний", на самом деле всему виной таинственное пятно, обнаруженное на видеозаписях при взлете. К такому выводу пришел член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов. Свои теоретические умозаключения он обнародовал в соцсети.

Эксперт удивлен тому факту, что спустя неделю после героической посадки самолета в кукурузное поле под Жуковском с горящим двигателем до сих пор не представлена расшифровка данных с параметрического черного ящика.

"Минутное дело, как два байта переслать. И на анализ скачанных файлов еще день", – пишет он в Facebook, напоминая, что первичную расшифровку официально обещали сделать за три дня.

Антипов не верит в версию о попадании птиц в оба двигателя лайнера на взлете.

"Эта ситуация мне очень напомнила крушение рейса МН17 на Украине. Как стрелял пресловутый "Бук" – никто не видел, но зато в один голос поют, что причина – "Бук". Особенно стараются в этом деле некоторые "эксперты", аж из кожи – зачастую змеиной – лезут по этому вопросу", – возмущается автор поста.

При этом он не отрицает того, что около А321 действительно кружили чайки, однако, отметил эксперт, никто не зафиксировал их попадания в оба двигателя. Антипов после собственного анализа различных видео, снятых пассажирами из иллюминатора, сделал выводу, что у самолета уже на взлете могли возникнуть проблемы с правым двигателем.

Фото: www.globallookpress.com

"Как только у двигателя начался качающийся режим (по оборотам), из его выходного сопла начались выбросы пламени…Самолет еще только разгоняется по ВПП. Понятно, что пилоты в этот момент включили двигатели на MAХ. А, как известно, именно в этот момент ЛЮБАЯ техника имеет склонность к отказам. И что видим? Буквально через мгновение на взлетной полосе появляется разбрызганное пятно горящего топлива", – пояснил он и добавил, что оно же остается догорать на полосе, когда ракурс меняется.

Независимый эксперт не отрицает наличия "чудес в нашей жизни", если принять за основу, что "птица (птицы) так разворотили весь внутренний титановый контур двигателя", поэтому естественным выглядит выброс пламени из выходного сопла.

"Резонный вопрос (как в фильме "Кавказская пленница") от самой жар-птицы: "Что, и топливную систему я развалила?" И такой же резонный (обоснованный) ответ ей: Да неее, это не ты, чайка, это было еще до ЧП", – резюмировал Антипов.

Напомним, 15 августа пассажирский самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва (Жуковский) – Симферополь, сразу после вылета совершил жесткую посадку на кукурузное поле. Один из двигателей лайнера горел, второй не работал. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Позже все участники героического спасения борта были представлены к наградам.

Фоторепортаж
В Подмосковье экстренно сел самолет в поле
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Ольга Шаврова/ТАСС Фото: Алексей Штокал/ТАСС
Наталья КУРИПКО
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