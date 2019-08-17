Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Появились подробности аварийной посадки А321

Вскрылись подробности аварийной посадки А321
Фото: www.globallookpress.com
Опубликована расшифровка переговоров экипажа воздушного судна

Данные появились в Сети.

Согласно расшифровке, диспетчеры аэропорта Жуковский предупреждали экипаж об "отдельных перелетах птиц". Кроме того, выяснилось, что аварийный маяк на пассажирском самолете не сработал. Информацию публикует телеграм-канал Baza. Официального подтверждения подлинности этих переговоров пока нет.

По данным канала, в 6:14 экипаж подал сигнал аварийной ситуации и сообщил об отказе одного из двигателей. Первоначально пилоты планировали вернуться в аэропорт, однако минуту спустя решили сажать самолет на кукурузное поле и попросили вызвать скорую помощь и спасателей.

Пассажиров эвакуировали из самолета к 6:19.

Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что МАК расшифровал записи черных ящиков A321. Собеседник агентства также сообщил, что "авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем". Официального подтверждения информации о расшифровке пока нет.

Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье 15 августа утром. Рейс направлялся в Симферополь, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сажать самолет пришлось из-за попавших в двигатели птиц.

Фоторепортаж
В Подмосковье экстренно сел самолет в поле
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Ольга Шаврова/ТАСС Фото: Алексей Штокал/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Медведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина

Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах

От Макрона потребовали обогнать Трампа и снова связать Россию с Европой

Времени у французов остается все меньше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей