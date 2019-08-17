Появились подробности аварийной посадки А321

Опубликована расшифровка переговоров экипажа воздушного судна

Данные появились в Сети.

Согласно расшифровке, диспетчеры аэропорта Жуковский предупреждали экипаж об "отдельных перелетах птиц". Кроме того, выяснилось, что аварийный маяк на пассажирском самолете не сработал. Информацию публикует телеграм-канал Baza. Официального подтверждения подлинности этих переговоров пока нет.

По данным канала, в 6:14 экипаж подал сигнал аварийной ситуации и сообщил об отказе одного из двигателей. Первоначально пилоты планировали вернуться в аэропорт, однако минуту спустя решили сажать самолет на кукурузное поле и попросили вызвать скорую помощь и спасателей.

Пассажиров эвакуировали из самолета к 6:19.

Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что МАК расшифровал записи черных ящиков A321. Собеседник агентства также сообщил, что "авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем". Официального подтверждения информации о расшифровке пока нет.

Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье 15 августа утром. Рейс направлялся в Симферополь, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сажать самолет пришлось из-за попавших в двигатели птиц.