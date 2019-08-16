Пилоты А321 стали Героями России

Экипаж спас 233 человека

Президент Владимир Путин 16 августа подписал Указ о присвоении званий героев Российской Федерации Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые вчера благополучно посадили самолет А321 на кукурузное поле и избежали трагедии.

Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества, сообщается на сайте Кремля.

Лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку утром 15 августа из-за того, что в оба двигателя попали птицы, напоминает телеканал "360". Воздушное судно с полными баками село на кукурузное поле.

На борту летели 226 пассажиров и 7 членов экипажа, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе, 19 детей, отмечает URA.RU.

