Лидер Незалежной продолжает инспектировать вверенную ему страну

Во время визита в Ивано-Франковскую область Владимир Зеленский велел депутату Андрею Иванчуку профинансировать строительство дороги на 175 млн гривен (около 437 млн рублей).

На встрече с местными властями Зеленский заявил, что дорог в пяти городах нет с 1990-х годов. Когда глава одного села сказал, что на дорогу к его населенному пункту нужно 175 млн гривен, президент немедленно обратился к депутату Иванчуку с вопросом, имеется ли у него такая сумма на ремонт.

Когда же тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджет, Зеленский попросил Иванчука помочь со строительством. Депутат признался, что избирался по другому округу, однако обещал оказать помощь.

Ранее Зеленский устроил разнос чиновникам в Черкассах.