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Гражданам США необходимо быть осторожными во время пребывания на Украине в августе. С таким предупреждением выступило сегодня посольство Соединенных Штатов в Незалежной.
По информации дипмиссии, угроза американцам исходит от запрещенной в РФ группировки ИГИЛ и других экстремистских организаций, которые "используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак".
"Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью", – говорится в сообщении посольства.
Дипмиссия США перечислила потенциально опасные дни: исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа.
Американцам советуют избегать многолюдных мест, таких как общественные мероприятия, ночные клубы, митинги, в общем, где собираются люди. "В эти периоды важно быть бдительными и использовать хорошие практики ситуационной осведомленности", – подчеркнули в посольстве.
Ранее в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявили, что новые власти отказываются от проведения в День независимости военного парада, а предложили создать иные формы проведения торжества, например, Шествия достоинства.
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