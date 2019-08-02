Вашингтон обнаружил в Незалежной исламских террористов

Гражданам США необходимо быть осторожными во время пребывания на Украине в августе. С таким предупреждением выступило сегодня посольство Соединенных Штатов в Незалежной.

По информации дипмиссии, угроза американцам исходит от запрещенной в РФ группировки ИГИЛ и других экстремистских организаций, которые "используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак".

"Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью", – говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия США перечислила потенциально опасные дни: исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа.

Американцам советуют избегать многолюдных мест, таких как общественные мероприятия, ночные клубы, митинги, в общем, где собираются люди. "В эти периоды важно быть бдительными и использовать хорошие практики ситуационной осведомленности", – подчеркнули в посольстве.

Ранее в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявили, что новые власти отказываются от проведения в День независимости военного парада, а предложили создать иные формы проведения торжества, например, Шествия достоинства.

