Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцам посоветовали отказаться от посещения демонстраций на Украине

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон обнаружил в Незалежной исламских террористов

Гражданам США необходимо быть осторожными во время пребывания на Украине в августе. С таким предупреждением выступило сегодня посольство Соединенных Штатов в Незалежной.

По информации дипмиссии, угроза американцам исходит от запрещенной в РФ группировки ИГИЛ и других экстремистских организаций, которые "используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак".

"Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью", – говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия США перечислила потенциально опасные дни: исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа.

Американцам советуют избегать многолюдных мест, таких как общественные мероприятия, ночные клубы, митинги, в общем, где собираются люди. "В эти периоды важно быть бдительными и использовать хорошие практики ситуационной осведомленности", – подчеркнули в посольстве.

Ранее в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявили, что новые власти отказываются от проведения в День независимости военного парада, а предложили создать иные формы проведения торжества, например, Шествия достоинства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

От мошенников в интернете спасет изолента

В Роскачестве дали советы по "цифровой гигиене"

"От слабости локти кусают": США мстят России санкциями за Скрипалей

Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей