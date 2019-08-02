Транзит газа Незалежная хочет обсудить самостоятельно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что Москва и Киев должны договариваться друг с другом без посредников.

По его словам, переговоры ведутся между двумя компаниями: НАК "Нафтогаз" и "Газпромом", а также между правительствами двух стран. Места для каких-либо третьих сил за столом переговоров не предусмотрено заявил Данилюк в эфире радиостанции "Новое время".

Так секретарь СНБО отреагировал на вопрос о том, может ли присутствовать на переговорах глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам Данилюка, Киев и Москва начнут договариваться о транзите после того, как будет сформировано новое правительство Украины и будет назначен министр энергетики. Он добавил, что вопрос сохранения транзита газа – это вопрос геополитики, отмечает ТАСС.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что, если Москва откажется от транзита газа по украинской территории, ей придется выплатить Киеву компенсацию.