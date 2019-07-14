Президент Незалежной тем временем намерен организовать массовые экскурсии по территории

На Украине обнаружили радиоактивный грузовик ЗиЛ. Вернее, то, что от него осталось со времен страшной аварии на ЧАЭС. Находку сделали в зоне отчуждения.

Фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в Facebook. Фонящий металлолом сотрудники учреждения назвали "небезопасным". Вполне возможно, что он представляет угрозу не только для здоровья, но и жизни. В комментариях пользователи предположили, что это может быть пожарная машина, участвовавшая в ликвидации последствий аварии.

Ранее о множестве опасных предметов, до сих пор разбросанных по зоне отчуждения, заявлял австралийский археолог Роб Максвелл.

"Сегодня в зоне есть много вещей, непродолжительный контакт с которыми определенно убьет вас", – предостерег ученый.

Тем не менее, президент Незалежной намерен превратить территорию в настоящую туристическую мекку и проводить массовые экскурсии. Ранее он подписал соответствующий указ.

В России решение нашли рискованным. Туристы могут получить в разы превышающее допустимые нормы облучение. Кроме того, "такой подход к посещению загрязненных территорий способен привести к распространению радиоактивных загрязнений за пределы зоны". Об этом в беседе с ТАСС заявил директор ФБУ"Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александр Хамаза.



