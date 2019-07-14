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В Чернобыльской зоне сделали опасную находку

Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной тем временем намерен организовать массовые экскурсии по территории

На Украине обнаружили радиоактивный грузовик ЗиЛ. Вернее, то, что от него осталось со времен страшной аварии на ЧАЭС. Находку сделали в зоне отчуждения.

Фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в Facebook. Фонящий металлолом сотрудники учреждения назвали "небезопасным". Вполне возможно, что он представляет угрозу не только для здоровья, но и жизни. В комментариях пользователи предположили, что это может быть пожарная машина, участвовавшая в ликвидации последствий аварии.

Ранее о множестве опасных предметов, до сих пор разбросанных по зоне отчуждения, заявлял австралийский археолог Роб Максвелл.

 "Сегодня в зоне есть много вещей, непродолжительный контакт с которыми определенно убьет вас", – предостерег ученый.

Тем не менее, президент Незалежной намерен превратить территорию в настоящую туристическую мекку и проводить массовые экскурсии. Ранее он подписал соответствующий указ.

В России решение нашли рискованным. Туристы могут получить в разы превышающее допустимые нормы облучение. Кроме того, "такой подход к посещению загрязненных территорий способен привести к распространению радиоактивных загрязнений за пределы зоны". Об этом в беседе с ТАСС заявил директор ФБУ"Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александр Хамаза.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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