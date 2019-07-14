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На Украине обнаружили радиоактивный грузовик ЗиЛ. Вернее, то, что от него осталось со времен страшной аварии на ЧАЭС. Находку сделали в зоне отчуждения.
Фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в Facebook. Фонящий металлолом сотрудники учреждения назвали "небезопасным". Вполне возможно, что он представляет угрозу не только для здоровья, но и жизни. В комментариях пользователи предположили, что это может быть пожарная машина, участвовавшая в ликвидации последствий аварии.
Ранее о множестве опасных предметов, до сих пор разбросанных по зоне отчуждения, заявлял австралийский археолог Роб Максвелл.
"Сегодня в зоне есть много вещей, непродолжительный контакт с которыми определенно убьет вас", – предостерег ученый.
Тем не менее, президент Незалежной намерен превратить территорию в настоящую туристическую мекку и проводить массовые экскурсии. Ранее он подписал соответствующий указ.
В России решение нашли рискованным. Туристы могут получить в разы превышающее допустимые нормы облучение. Кроме того, "такой подход к посещению загрязненных территорий способен привести к распространению радиоактивных загрязнений за пределы зоны". Об этом в беседе с ТАСС заявил директор ФБУ"Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александр Хамаза.
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