"Небольшой процент": определен риск повторения Чернобыльской трагедии

Специалисты спасли человечество от подобной катастрофы

После аварии на Чернобыльской АЭС ученые сделали все возможное, чтобы подобная катастрофа никогда не повторилась.

"Эта работа продолжалась на протяжении 30 лет... Тяжелые аварии, можно, считать, в России минимизированы до очень малой величины. Есть понятие риска – 10 в минус шестой степени. То есть на миллион реакторов одна тяжелая авария – это небольшой процент", -

рассказал в интервью НСН член общественного совета "Росатома" Валерий Меньшиков.

Эксперт подчеркнул, что Чернобыль послужил толчком к серьезным изменениям в стандартах безопасности атомных электростанций. Помимо этого, был радикально пересмотрен процесс подготовки персонала для АЭС, возник даже Институт безопасного развития атомной энергетики РАН.

"Людям стало понятно, что это очень серьезная и потенциально опасная отрасль, поэтому надо было все сделать, чтобы не допустить потери управления работой реактора, как это произошло в Чернобыле", -

добавил Меньшиков.

Социологи выяснили, что трагические события 1986 г. утратили актуальность для россиян. Катастрофы, подобной Чернобыльской, сегодня боятся лишь 30% населения, тогда как в 2000 г. их было 69%, отмечает "Левада-центр".

