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Появилась информация о тратах Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Шестой президент Незалежной дал фору своему предшественнику

В своих потребностях политик из мира театра и кино перещеголял конфетного короля. Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, запросы у Владимира Зеленского подороже будут, чем у Петра Порошенко. 

На это обратил внимание блогер Mason Lemberg и поделился подсчетами в своем Facebook. Всего за 30 дней президентства, заверил "интернет-экономист", расходы Владимира Александровича и его команды оставили без малого 78 млн грн., или более $3-х млн. Данную цифру блогер вывел между показателями за январь-июнь и январь-май, после чего пришел к выводу (здесь и далее – орфография и пунктуация авторов сохранены): 

"А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них".

Несложно догадаться, что у блогера нашлось много единомышленников. А один из них вывел разницу между тратами Зеленского и Порошенко. Цифра за месяц получилась на порядок меньше. 

"За предыдущие 5 месяцев, кстати, эти расходы в среднем по 65 млн грн.", – заметил наблюдательный комментатор.  

"Народ стал жить лучше, но не все", "Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев-Одесса!", – примерно одинаково отреагировали остальные. 

Далее блогер сравнил аппетиты нынешнего украинского лидера с запросами коллеги из Швейцарии. Оказалось, что последний тратит на себя примерно в 100 раз меньше. 

Ксения АНДРЕЕВА
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