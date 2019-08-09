В Киеве понимают, что крымчане сделали свой выбор

Новоиспеченный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок – За жизнь" Олег Волошин заявил о том, что Россия является "воюющей стороной" в вопросе Крыма. По мнению политолога-международника, Украина должна была поднять вопрос об "агрессоре" на международном уровне.

Такое заявление Волошин сделал в интервью телеканалу "112 Украина", на вопрос журналиста о том, что Москва якобы является воюющей стороной на Донбассе, избранный нардеп отметил:

"Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации".

Политолог, отмечает агентство РИА ФАН, подчеркнул, что несколько раз видел отчеты Генштаба Незалежной и беседовал с военными, в результате чего пришел к выводу, что не имеет "честных оснований" говорить о том, что Украина "воюет в Донбассе с российской армией", а не со своими соотечественниками.

При этом Волошин добавил, передает телеканал "360", что крымчане не дадут Украине отобрать полуостров. По его словам, все люди, даже, например, американцы, понимают, что Крым навсегда останется частью России. Впрочем, он считает, что этот вопрос нужно оставить на десятилетия и заняться Донбассом.

"Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?" – поинтересовался Волошин.