Соединенные Штаты продолжают искать виноватых в разрыве ракетного договора

Вашингтон решил в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за действий Китая.

Об этом в эфире Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Комментируя сообщение министра обороны Марка Эспера о том, что США рассмотрит вопрос о размещении ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке, Болтон напомнил, что у Пекина в этом регионе есть "тысячи таких ракет".

Советник американского президента добавил, что так как КНР не была участником ДРСМД, Китай мог позволить себе развернуть ракеты.

По словам Болтона, именно это стало одной из причин, по которой Дональд Трамп вышел из договора.

В свою очередь, в Пекине считают, что Вашингтон специально обвинил Москву в несоблюдении условий Договора, чтобы иметь возможность наращивать собственный ядерный потенциал. Кроме того, в КНР подчеркнули, что примут ответные меры, если решат, что безопасность страны находится под угрозой.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе Соединенных Штатов, напоминает URA.RU.

