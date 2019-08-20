Пентагон упорно отрицает нарушение США договора о РСМД

Вашингтон оправдывается за запущенную запрещенную ракету

Американские военные уверяют, что не нарушали условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на фоне испытаний 18 августа крылатой ракеты. В Вашингтоне напомнили, что Соединенные Штаты приостановили свое участие в ДРСМД еще в феврале нынешнего года, а значит уже имели право на новые запуски запрещенного вооружения.

С таким посылом выступил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер, комментируя заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Ранее российский дипломат сказал, что проведя испытания 18 августа ракеты на дальность более 500 км, американцы только подтвердили факт того, что в США давно велись разработки в этой области.

"Это не так", – сказал Карвер и добавил, что американская сторона "приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля", а официально вышла из него 2 августа.

"После приостановления [выполнения своих] обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", – цитирует ТАСС подполковника.

По его словам, Вашингтон и дальше планирует проводить запуски обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет. Он утверждает, что такое вооружение "находится на раннем этапе тестирования", а до полной его готовности потребуются еще годы работы.

"США намерены исследовать, развивать и проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", – резюмировал американский военный.

Ранее сегодня выяснилось, что Пентагон испытывал сухопутную модификацию "Томагавка". В американском ведомстве подчеркнули подчеркивают, что данная ракета оснащена обычной, а не ядерной боеголовкой.

