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Путин: Россия ответит на выход США из договора по ракетам

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Мир столкнется с новыми рисками

Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза, посвященном выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам президента, Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств. Хотя выход США "под надуманным предлогом серьезно осложнил ситуацию в мире и породил фундаментальные риски для всех.

Глава государства поручил Минобороны, МИД и СВР тщательно следить за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и малой дальности.

"И в случае подтверждения, что США начали производство РСМД, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем", – подчеркнул президент.

По версии США и Запада, Москва и так уже достаточно давно обладает ракетами средней дальности, поэтому выход Вашингтона из ДРСМД был вполне логичен. Настоящим "камнем преткновения" стала ракета 9М729 для РК "Искандер". В Пентагоне считают, что дальность этой ракеты может достигать 2,5 тыс. км., что является нарушением договора. В Минобороны эти данные опровергают.

Александр ИЛЬИН
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