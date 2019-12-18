В Пентагоне до сих пор опасаются наследия СССР

В российской и китайской прессе постоянно мелькают заявления, что американские авианосцы потеряли свою эффективность, так как могут быть уничтожены баллистическими или крылатыми ракетами. Также критики подвергаются советские крейсеры, которые называют устаревшими.

В защиту огромных кораблей выступил журнал The National Interest. По его мнению, задача авианосцев вовсе не заключается в том, чтобы проникать в зону "запрета доступа" А2/AD. А решать задачи, возложенные на крейсеры, заложенные еще при СССР, не может ни один современный российский корабль.

Что касается авианосцев, то они доставят самолеты в заданную точку и дальше будут действовать вне зоны действия ракет противника. Кроме того, группа сопровождения, противоракетная оборона и средства РЭБ могут сорвать все атаки.

Тем не менее, западные эксперты признают, что если противник поставит цель уничтожить авианосец, эта задача выполнима. Легче всего применить ядерное оружие, однако вряд ли стороны пойдут на это в самом начале конфликта.

Как полагает NI, в США зря списывают со счетов советские крейсеры, вооруженные ракетами П-700 "Гранит" и П-1000 "Вулкан". Эти корабли, как и старые американские авианосцы класса "Нимиц" еще долго будут использоваться для решения боевых задач. Например, американский авианосец The USS New Jersey времен Второй мировой войны с успехом применялся во Вьетнаме и Ливане.

Самой совершенной российской крылатой ракетой сейчас считается "Калибр", так как о гиперзвуковых "Цирконах" известно крайне мало. Однако ими вооружены лишь несколько фрегатов и корветы, то есть корабли ближней морской зоны, а также модернизированные подлодки "Варшавянка". В открытом океане будут действовать крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Маршал Устинов", "Варяг".