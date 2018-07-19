Крейсер "Москва" идет в Крым

Легендарный корабль могут списать

На модернизацию флагмана Черноморского флота и участника сирийской кампании пока не хватает денег. Вышедший из строя крейсер отведут в Крым и в лучшем случае вернут ему ход на 13-м судоремонтном заводе.

Как сообщалось ранее, корабль, являющийся гордостью ВМФ РФ, с января 2016 г. не выходит в море и терпеливо ждет ремонта и модернизации. Но похоже, что "Москву", как и "Адмирала Кузнецова", ожидает лишь программа-минимум.

Cпециализированный портал Mil.Press FlotProm пишет, ссылаясь на слова одного из конструкторов Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ), что на модернизацию банально не хватает средств. Деньги есть максимум на поддерживающий ремонт.



Эту версию подтверждает и представитель ВМФ, пожелавший остаться не названным. По его словам, пока судьба корабля повисла в воздухе. Есть установка возрождать крымский судоремонт, поэтому "Москве" вернут ход в Севастополе. А вот вопрос модернизации пока отложен на неопределенный срок. Предполагается, что, когда соответствующее решение будет принято, корабль своим ходом отправится на судоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинск.

Судя по внешнему виду крейсера, который сейчас стоит на приколе, ремонт ему просто необходим, ведь кораблю 35 лет. Ранее в СМИ даже были сообщения, что головной корабль проекта "Атлант" могут просто отправить на металлолом. Но позже в ВМФ РФ эту информацию опровергли, заявив, что больше такого крейсера на Черноморском флоте нет и не предвидится.



Известно, что 186-метровый крейсер "Москва" вооружен 16 пусковыми установками ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью до 700 км и огромной разрушительной силой. Также корабль вооружен мощной артиллерией, ракетными средствами ПВО, торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами. Понятно, что морякам не хочется лишаться такого грозного оружия, но время постепенно берет свое. А производить такие большие корабли в России к настоящему моменту разучились.