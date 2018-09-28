"Бастион" не на шутку испугал британцев

Стрельбы из берегового ракетного комплекса никого не оставят равнодушными

На Северном флоте РФ прошли плановые учения, в ходе которых военнослужащие впервые задействовали новейший береговой ракетный комплекс "Бастион". Учебные стрельбы были сняты на видео, и эти кадры поразили воображение репортеров из Соединенного Королевства.



Видеосъемку стрельб автор материала, размещенного в таблоиде The Daily Express, назвал "леденящими кровь кадрами". А сама статья, посвященная учениям, была озаглавлена "Россия угрожает третьей мировой". В качестве иллюстрации к ней редакция поставила коллаж, на котором изображен президент РФ Владимир Путин на фоне запуска ракет.

"Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный", – сообщил автор. По его словам, развертывание ракетного комплекса "Бастион" связано с заявлениями Москвы о том, что подо льдами Арктики "находятся полезные ископаемые". Однако каким образом связаны два этих обстоятельства, журналист умалчивает.

Арктические учения Северного флота прошли в этом месяце. Военно-морские силы, находящиеся в районе Новосибирских островов, отработали уничтожение различных кораблей условного противника с помощью крылатых ракет, выпущенных из комплекса "Бастион". При этом морские мишени находились на удалении более 60 км от места запуска ракет, сообщает сайт телеканала "Звезда".

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион"… подтвердил свою готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике и выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России", – заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс", передает РИА "Новости".

"Бастион" был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом. До этого основным береговым ракетным комплексом, стоящим на вооружении тактической группы Северного флота, являлся "Рубеж". В конце августа он также произвел учебные стрельбы, поразив цели ракетами "Термит" с расстояния 50 километров.