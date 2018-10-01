Россия заряжает микроволновую пушку

СВЧ-оружие выходит на новый уровень

На российских полигонах начали испытывать электромагнитное оружие. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на советника первого заместителя генерального директора "Радиоэлектронных технологий" Владимира Михеева.

По словам топ-менеджера, испытания проходят как в лабораториях, так и на полигонах, причем ученые уже активно начали разрабатывать защиту против электромагнитного оружия, которое, к слову, давно тестируют и в США. Правда, американцы больше уделяют внимания рельсотрону – огромной пушке, в которой снаряд разгоняется до сверхскоростей силой Ампера. В ближайшем будущем орудием собираются вооружить "эсминцы будущего" "Замволт". Рельсотрон испытывают и в России, пока, правда, только в лаборатории.

Электромагнитное оружие, наряду с лазерным, считается одним из наиболее перспективных. И у него есть несколько разновидностей. Владимир Михеев говорил о так называемых СВЧ-пушках, в которых используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Они стреляют не снарядами, а магнитными волнами, что делает их эффективным средством радиоэлектронной борьбы.

Главная задача, чтобы пушка нарушила работу приборов противника, например, авиационных. После этого самолет просто может быть выведен из строя. На полигонах из СВЧ-пушек специально жгут "приборы-мишени", чтобы рассчитать оптимальную мощность излучения.

Новое оружие может быть эффективно не только против самолетов, но и против самонаводящихся ракет. Вооружать СВЧ-пушками планируется в первую очередь беспилотники, хотя есть планы устанавливать их и на самолеты. Серьезной преградой является опасность излучения – самолет придется оборудовать специальной защитой, что может негативно сказаться на летных характеристиках истребителя.



Существует и сухопутный вариант СВЧ-орудия. Еще в 2015 г. Объединенная приборостроительная компания презентовала перспективную сухопутную СВЧ-систему на базе серийного зенитного ракетного комплекса "Бук". По данным разработчика, комплекс выводит из строя аппаратуру противника на расстоянии до 10 километров. Насколько вредна машина для экипажа и прорабатывают ли вариант боевого робота, не сообщается. Подобные разработки находятся под грифом "секретно".