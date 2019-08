Иран показал свой С-300

Иран обладает зенитно-ракетным комплексом С-300, который должен обеспечить защиту от истребителей четвертого поколения, как минимум. Но это не единственный ЗРК средней и большой дальности, который есть у Тегерана.

Накануне иранцы показали на видео Bavar-373, которую еще называют "иранской С-300". Соответствующий ролик выложил на своей странице в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

#BREAKING: First video of Bavar-373 SAM System which is using Sayyad-4 surface to air missile was released by state media of #Iran's Islamic Regime today. It will be unveiled by #Iran's Ministry of Defense on 22 August. It is claimed that the Sayyad-4's maximum range is 200km. pic.twitter.com/A4iDsdb8L3