Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Иран показал свой С-300

Иран показал свой С-300
Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеВ США похвалили новый русский беспилотник
В Тегеране утверждают, что система превосходит российский аналог

Иран обладает зенитно-ракетным комплексом С-300, который должен обеспечить защиту от истребителей четвертого поколения, как минимум. Но это не единственный ЗРК средней и большой дальности, который есть у Тегерана.

Накануне иранцы показали на видео Bavar-373, которую еще называют "иранской С-300". Соответствующий ролик выложил на своей странице в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.


Сообщается, что дальность перехвата у ЗРК превышает 200 км, а высота, на которой могут быть уничтожены цели – 27 км. По характеристикам комплекс похож на С-300. Но внешне больше напоминает американский "Пэтриот". В ролике указывается, что Иран является единственной страной на Среднем Востоке, которая освоила подобные технологии.

Тегеран начал разрабатывать Bavar-373 после того, как на поставку С-300 был наложен запрет. В 2015 году он были снят, однако Иран решил не останавливаться и в итоге доделал свой ЗРК. Местные военные уверяют, что в нем были учтены слабые стороны С-300. Первый прототип был готов в 2011 году, после этого в Минобороны Ирана даже заявили, что и не думают об С-300, так как Bavar-373 даже лучше. Однако, когда запрет о поставке С-300 был снят, Иран все-таки купил российские дивизионы. Теперь на вооружении у Тегерана будут оба комплекса.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Американский дипломат отказался ехать в Россию

Он сосредоточится на работе с другой страной

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей