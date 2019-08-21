Иран показал свой С-300

В Тегеране утверждают, что система превосходит российский аналог

Иран обладает зенитно-ракетным комплексом С-300, который должен обеспечить защиту от истребителей четвертого поколения, как минимум. Но это не единственный ЗРК средней и большой дальности, который есть у Тегерана.

Накануне иранцы показали на видео Bavar-373, которую еще называют "иранской С-300". Соответствующий ролик выложил на своей странице в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

#BREAKING: First video of Bavar-373 SAM System which is using Sayyad-4 surface to air missile was released by state media of #Iran's Islamic Regime today. It will be unveiled by #Iran's Ministry of Defense on 22 August. It is claimed that the Sayyad-4's maximum range is 200km. pic.twitter.com/A4iDsdb8L3 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 20 августа 2019 г.

Сообщается, что дальность перехвата у ЗРК превышает 200 км, а высота, на которой могут быть уничтожены цели – 27 км. По характеристикам комплекс похож на С-300. Но внешне больше напоминает американский "Пэтриот". В ролике указывается, что Иран является единственной страной на Среднем Востоке, которая освоила подобные технологии.

Тегеран начал разрабатывать Bavar-373 после того, как на поставку С-300 был наложен запрет. В 2015 году он были снят, однако Иран решил не останавливаться и в итоге доделал свой ЗРК. Местные военные уверяют, что в нем были учтены слабые стороны С-300. Первый прототип был готов в 2011 году, после этого в Минобороны Ирана даже заявили, что и не думают об С-300, так как Bavar-373 даже лучше. Однако, когда запрет о поставке С-300 был снят, Иран все-таки купил российские дивизионы. Теперь на вооружении у Тегерана будут оба комплекса.