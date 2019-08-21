В США похвалили новый русский беспилотник

Но двигатель, скорее всего, придется заменить

На Западе оценили полет беспилотника "Альтиус-У", видео которого было опубликовано накануне. Несмотря на отставание от США и Израиля в разработке БПЛА, России удалось быстро наверстать упущенное и создать технику, которая может конкурировать с западной.

В интервью Business Insider эксперт Международного центра военной аналитики и сотрудник Американского совета по внешней политике Сэмюэл Бендетт отметил, что дрон во время испытательного полета, скорее всего, был оснащен оборудованием разведки и наблюдения. А в перспективе его могут вооружить для высокоточных атак, чтобы использовать, как MQ-9 Reaper, правда, последний, конечно, намного крупнее. "Альтиус-У" предположительно будет нести тонну боевой нагрузки.

Особенно аналитик отметил продолжительность полета "Альтиуса-У", а это более суток. За это время БПЛА может покинуть воздушные границы России и вернуться обратно.

Нужно отметить, что "Альтиус-У" разрабатывается с опозданием, а в этом году проект и вовсе забрали у ОКБ Симонова и передали Уральскому заводу гражданской авиации.

По данным СМИ, свой первый полет этот беспилотник, правда, под другим названием, совершил летом 2016 года. А один из последующих полетов показал телеканал "Звезда" в одной из передач. На аппарате предположительно стоят немецкие двигатели RED A03, как и на Як-152. В этом случае с дроном могут возникнуть проблемы из-за санкций, так как, возможно, понадобится российский двигатель.

