Войны дронов: "Валькирию" натравят на "Охотника"

Американцы рассекретили часть данных о беспилотном истребителе

В то время как Россия продолжает испытывать свой стелс "Охотник", США ускоренными темпами готовят малозаметный ударный дрон XQ-58 "Валькирия. Аппарат будет работать в паре с F-35 и F-22, и заниматься не только разведкой, но и огневой поддержкой истребителей, то есть фактически заменять боевой самолет. По мнению западных экспертов, воздушный бой в будущем станет именно таким.

Журнал The National Interest опубликовал новые подробности о БПЛА. Оказывается, кроме непосредственно разработки "Валькирии", существует целая программа Skyborg по аппаратному и программному обеспечению для интеграции в ВВС беспилотных истребителей. Ранее Минобороны РФ также продемонстрировало полет "Охотника" вместе с Су-57, что говорит только об одном: российские и американские специалисты преследуют похожие цели.

XQ-58 совершил свой второй полет 11 июня этого года. Он продолжался 71 минуту, и по информации разработчика, дрон выполнил все поставленные задачи. В будущем "Валькирии" станут ведомыми, в качестве ведущих рассматриваются F-35A и F-15EX.

Специально для F-35A готовится Block IV, в котором будут присутствовать разработки программы Skyborg.

Как заявил Defense News директор службы закупок ВВС США Уио Роппер, испытания БПЛА в связке с истребителями будет продолжаться еще минимум два года. А в 2023 году "Валькирию" планируют принять на вооружение.



Главная сложность, как для российских, так и американских разработчиков, заключается в создании алгоритмов, позволяющим дронам летать без непосредственного управления оператором. Летчик при выполнении боевого задания не должен отвлекаться на управление БПЛА, который сам должен действовать как ведомый, распознавать угрозы и ликвидировать их.