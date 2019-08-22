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"Мертвая рука" запустит "Буревестник"

Кадр youtube.com
Ракета заразит радиацией все на своем пути

Российскую крылатую ракету Судного дня "Буревестник" с ядерной силовой установкой запустит легендарная система "Периметр", которую на Западе называеют "Мертвая рука". Об этом в интервью газете "Известия" заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его мнению, "Буревестник" может длительное время находиться в зоне ожидания приказа, а в случае создания системы перенацеливания нанести удар, в том числе, по команде системы "Периметр", когда по России уже будет нанесен ядерный удар.

"В таких условиях это почти идеальное оружие возмездия, которое даже в случае поражения средствами ПВО противника будет заражать местность остатками своих энергетических установок", – считает эксперт.

Корнев подчеркивает, что никому в мире подобное еще не удавалось, и наша страна является первопроходцем.

Стоит отметить, что в США в 60-х годах были попытки создания похожего оружия, однако испытания были свернуты, потому что установка была слишком "грязной", и проект был закрыт из-за опасений радиоактивного заражения местности.

Западные СМИ по-прежнему считают, что ЧП в Белом море было связано с "Буревестником", в то время как эксперт на страницах "Известий" считает, что работы велись по другим системам, придерживаясь официальной версии.

Кадр youtube.comВместе с тем, Корнев признал, что разработка такой ракеты – крайне сложная задача, сопряженная со многими трудностями.

Стоит отметить, что ни Минобороны, ни Росатом, не раскрыли детали проекта, в рамках которого проходили испытания в Белом море. До сих пор это военная тайна.

Российские, и западные эксперты признают, что съемки из космоса зафиксировали сооружение, похожее на то, что было в Паньково на Новой Земле, когда испытывали "Буревестник". Но был ли связан взрыв на морской платформе с ракетой, доподлинно неизвестно.

Александр ИЛЬИН
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