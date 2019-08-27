Территория России неожиданно увеличилась

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В Карском море гидрографическая группа Северного флота официально подтвердила открытие пяти новых островов.
"Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. метров... Проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы", -
цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы Северного флота.
Новые российские земли расположены в бухте Визе западнее от острова Северный. Ранее острова скрывал ледник. Впервые их нашла в 2016 г. студентка университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова, напоминает URA.RU. Она анализировала снимки бухты Визе, когда писала диплом. Ученые, участвовавшие в нынешней экспедиции, подтвердили находку студентки.
Всего с 2015 по 2018 гг. гидрографы Северного флота помогли найти свыше 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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