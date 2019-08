Идею Трампа по Гренландии назвали идиотской

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что идея американского президента Дональда Трампа о покупке у Дании Гренландии является идиотской и оскорбительной. Он предложил представить реакцию граждан Соединенных Штатов, если бы российский лидер заявил о желании назад выкупить Аляску.

"Как отреагируют американцы, если (Владимир) Путин предложит купить Аляску или (премьер Японии Синдзо) Абэ предложит Японии купить Гавайи? Пожалуйста, остановитесь со своим идиотским "покупка Гренландии – это действительно хорошая идея", – написал он в Twitter.

Макфол назвал прожект Трампа "оскорбительным и нелепым", смешанным с "безумием отмены поездки" с рабочим визитом в Данию.

How would Americans react if Putin floated the idea of buying Alaska or Abe suggested that Japan should buy Hawaii? Please stop with the idiotic, 'buying Greenland is actually a really good idea.' Its an insulting, ridiculous idea, compounded in lunacy by cancelling the trip.

Ранее глава Овального кабинета, в очередной раз комментируя ситуацию с затеей покупки Гренландии, заявил, что к США в данном вопросе "должно быть проявлено уважение". Он считает, что реакция на его идею со стороны премьер-министра Дании Метте Фредериксен, назвавшей ее абсурдной, была "неподходящей".

"У меня была эта идея. Я думаю, что это хорошая идея", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Судя по всему, добром для Копенгагена эта история не закончится. Так, американский лидер, который явно не может успокоиться из-за демарша датской стороны, оставил устрашающий пост в Twitter:

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that....