Идею Трампа по Гренландии назвали идиотской

Хозяина Белого дома начали критиковать и на родине, а он сделал недвусмысленный намек Копенгагену

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что идея американского президента Дональда Трампа о покупке у Дании Гренландии является идиотской и оскорбительной. Он предложил представить реакцию граждан Соединенных Штатов, если бы российский лидер заявил о желании назад выкупить Аляску.

"Как отреагируют американцы, если (Владимир) Путин предложит купить Аляску или (премьер Японии Синдзо) Абэ предложит Японии купить Гавайи? Пожалуйста, остановитесь со своим идиотским "покупка Гренландии – это действительно хорошая идея", – написал он в Twitter.

Макфол назвал прожект Трампа "оскорбительным и нелепым", смешанным с "безумием отмены поездки" с рабочим визитом в Данию.

How would Americans react if Putin floated the idea of buying Alaska or Abe suggested that Japan should buy Hawaii? Please stop with the idiotic, 'buying Greenland is actually a really good idea.' Its an insulting, ridiculous idea, compounded in lunacy by cancelling the trip. — Michael McFaul (@McFaul) 21 августа 2019 г.

Ранее глава Овального кабинета, в очередной раз комментируя ситуацию с затеей покупки Гренландии, заявил, что к США в данном вопросе "должно быть проявлено уважение". Он считает, что реакция на его идею со стороны премьер-министра Дании Метте Фредериксен, назвавшей ее абсурдной, была "неподходящей".

"У меня была эта идея. Я думаю, что это хорошая идея", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Судя по всему, добром для Копенгагена эта история не закончится. Так, американский лидер, который явно не может успокоиться из-за демарша датской стороны, оставил устрашающий пост в Twitter:

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

"На заметку. Только 1,35% ВВП Дании идут на расходы в НАТО. Они – богатая страна и должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и все же только 8 из 28 стран НАТО находятся на отметке 2%. Соединенные Штаты находятся на гораздо более высоком уровне, чем эти... Из-за меня эти страны согласились заплатить на сто миллиардов долларов больше – но все еще намного меньше того, что они должны заплатить за невероятную военную защиту. Простите!"

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