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Названа дата нового голосования по защите "Северного потока - 2" от газовой директивы Евросоюза

Ранее Бундестаг не смог принять соответствующий закон

Документ, который поможет российскому газопроводу обойти ограничения ЕС, парламент ФРГ рассмотрит, по предварительной информации, уже завтра, 13 ноября.

"Законопроект будет рассмотрен предварительно в среду", – заявили РИА Новости представители фракции СДПГ.

Напомним, ранее законопроект не набрал достаточное количество голосов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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