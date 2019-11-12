Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
390 новости
Документ, который поможет российскому газопроводу обойти ограничения ЕС, парламент ФРГ рассмотрит, по предварительной информации, уже завтра, 13 ноября.
"Законопроект будет рассмотрен предварительно в среду", – заявили РИА Новости представители фракции СДПГ.
Напомним, ранее законопроект не набрал достаточное количество голосов.
Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока
Белый дом официально так и не выступил с осуждением России