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Стал известен автор жалобы на разрешение Дании по "Северному потоку - 2"

Раскрыт жалобщик на решение Дании по "Северному потоку - 2"
Фото: www.globallookpress.com
И это совсем не Украина. В армии сопротивления российской трубе прибыло

Жалобу на решение Дании по прокладке газопровода "Северный поток – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм в территориальных водах страны на Балтике написали польские экологи. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на копии документов, поступивших из Апелляционного совета Дании по вопросам энергетики.

О том, что такая жалоба направлена в Копенгаген, стало известно в конце ноября, однако тогда в СМИ не просочилась информация, кому же поперек горла встала российская труба. Были лишь подозрения, что это Украина, поскольку именно ее представители грозились такую апелляцию сочинить.

"Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе", – говорится в документе на шести страницах за подписью президента правления Польской экологической организации Марии Станишевской.

Отмечается, что в жалобе целых шесть пунктов: газопровод "СП-2" якобы плохо отразится на охраняемых видах Балтийского моря, подвергаются сомнению якобы неправильные формулировки Датского энергетического агентства в ходе консультаций в рамках конвенции Эспо, у общественности не хватило времени для обжалования решения ДЭА, также полякам показалось мало документации проекта.

При этом, в двух датских ведомствах уже подчеркнули, что это заявление никак не мешает реализации "СП-2", т.е. труба прокладывается.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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