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В Крыму рассказали о страхе Европы перед мощью России

В Крыму рассказали о страхе Европы перед мощью России
Фото: pixabay.com
Самодостаточность нашей страны не дает покоя Западу

Санкции являются последствиями опасения перед растущей мощью России и они приносят лишь ущерб всем сторонам. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. 

Политик отметил, что Россия самодостаточная страна и не нуждается в чьих-либо подачках. К продлению санкций Иоффе посоветовал относиться как к неприятному явлению погоды. 

Напомним, отношения между Россией и западными странами заметно ухудшились на фоне ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. 

Сергей САЗОНОВ

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