Самодостаточность нашей страны не дает покоя Западу

Санкции являются последствиями опасения перед растущей мощью России и они приносят лишь ущерб всем сторонам. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Политик отметил, что Россия самодостаточная страна и не нуждается в чьих-либо подачках. К продлению санкций Иоффе посоветовал относиться как к неприятному явлению погоды.

Напомним, отношения между Россией и западными странами заметно ухудшились на фоне ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине.