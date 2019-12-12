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Санкции являются последствиями опасения перед растущей мощью России и они приносят лишь ущерб всем сторонам. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Политик отметил, что Россия самодостаточная страна и не нуждается в чьих-либо подачках. К продлению санкций Иоффе посоветовал относиться как к неприятному явлению погоды.
Напомним, отношения между Россией и западными странами заметно ухудшились на фоне ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине.
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