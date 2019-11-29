Россиян предупредили об опасности

До Нового года остались считанные недели и многих волнует вопрос, что же будет с рублем до конца этого года, а именно в декабре. О том, что может случиться в интервью "Утру" рассказала таролог Наталья Копнева.



"В первую неделю декабря никаких колоссальных изменений ждать не придется. Все будет тихо и спокойно. Во вторую неделю декабря рубль немного вырастет, а в третью неделю декабря, рубль все так же будет держать свои позиции и наконец к четвертой неделе декабря рубль обвалится", – рассказала она.

Если планируется какие либо покупки, то их лучше проводить именно во второй или третьей недели декабря. В этот момент вы можете с явной выгодой заключить сделки на приобретение недвижимости и автомобилей.

"Что касается в целом ситуации в стране на декабрь месяц, то, это месяц вложений. Как ни странно, обычно все что мы приобретаем приходится на весну и осень, а тут я рекомендую всем отложить все покупки на конец года. Если у вас есть какие-то накопления, не стоит делать вклады в какие-либо банки. Следующий год не стабилен, и многие крупные предприятия будут признаны банкротами", – заключила таролог.

