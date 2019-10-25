Тотемный годослов для всех на год Паука

Славянский гороскоп отличается от привычного подробного астрологического прогноза для всех знаков зодиака тем, что в него входит не 12 знаков, а 16 тотемных животных. Каждое из них обладает определенными качествами и наделяет ими человека, родившегося в определенный год.

На Руси такой гороскоп называли тотемным годословом. Наступающий 2020 год будет годом Прядущего Мизгиря, по-другому Паука. Для древних славян – это насекомое было символом упорного труда и стабильности.

2020 год по древнему годослову будет одинокого успешен практически для всех. Но все, конечно, зависит от самого человека – целеустремленность и трудолюбие обязательно будут оценены по достоинству.

Представителям всех тотемов рекомендуют быть внимательными с деньгами, не поддаваться на апатию и хандру. Также год Паука – это личная возможность устроить свою личную жизнь. Одинокие люди смогут встретить свою вторую половинку, созданная в этот период семья будет крепкой, а вот случайных связей Паук не одобрит.

Каким знакам повезет с деньгами в 2020 году ? Подробный славянский гороскоп





Темный сох (1960, 1976, 1992)

Так древние славяне называли лося. Люди, родившиеся в его года, обладают гордостью, уверенностью в себе и упорством – эти качества позволят быть успешными в 2020 году.

Огненная Векша (1963, 1979, 1995)

Белка в 2020 году будет чувствовать себя отлично. Самостоятельность и инициативность, характерные этому тотему, в 2020 году будут работать на вас. Единственная преграда в переменчивом настроении Огненной Векши: годослов советует не сдаваться перед трудностями и наслаждаться успехом.

Жемчужная Щука (1964, 1980, 1996)

Мягкие и молчаливые Щуки в год Паука легко справятся со всеми сложными ситуациями. Чтобы год был еще успешнее, годослов советует проявлять больше инициативы и не бояться перемен. В 2020 году все они пойдут на пользу Щуке.

Бородатая Жаба (1965, 1981, 1997)

Если 2019 был для Жаб годом простым и комфортным, то в 2020 году все изменится. Лучшее заранее подготовиться к трудностям в первой половине года: возможны внезапные перемены в личной жизни и рабочей сфере. Также стоит серьезнее относится к финансам – есть риск влезть в долги.

Дикий Вепрь (1966, 1982, 1998)

Для максималистов и перфекционистов Диких Вепрей 2020 будет неоднозначным. Чтобы все сложилось как можно лучше, нужно решиться на важные решения и взять на себя больше ответственности.

Шипящий Уж (1968, 1984, 2000)

Гармоничным и много рассуждающим Ужам год Паука покажется в начале трудным. На самом деле представителям этого тотема крупно повезло: мелкие неудачи быстро закончатся, а любые решения будут приводить к успеху – остается только наслаждаться.

Крадущийся Лис (1969, 1985, 2001)

Хитрость и изобретательность лисов в 2020 году пойдет им на пользу. Пока все остальные будут принимать решения медленно и вдумчиво, и них есть шанс занять свое место под солнцем. Годослов советует применить в грядущем году все свои навыки и заводить выгодные контакты.

Прядущий Мизгирь (1972, 1988, 2004)

В 2020 году Пауки будут чувствовать себя как никогда хорошо. Все решения окажутся правильными: на работе, как и на любовном фронте, все наладится. Паукам остается только наслаждаться происходящим вокруг и относится к тотему с благодарностью.

Кричащий Петух (1973, 1989, 2005)

Открытые и амбициозные Петухи в 2020 году, наконец, получат возможность проявить себя на все 100%: на работе есть шанс заслужить повышение, в личной жизни все также будет складываться так, как задумано.

Огнегривый Конь (1975, 1991, 2007)

Выносливым и исполнительным Коням в следующем году повезет. Все их заслуги оценят по достоинству. Но расслабляться не стоит – уже к концу 2020 года возможны неожиданные трудности в личной жизни и взаимоотношениях с друзьями.

Кому из знаков зодиака не повезет в 2020 году ?

Жалящий Шершень (1961, 1977, 1993)

Люди, находящиеся под покровительством Шершня, обладают высоким интеллектом, энергичность и активностью. Это может стать причиной проблем в 2020 году. В год Паука нужно быть более собранными и тщательно обдумывать свои действия, иначе все будет складываться не так хорошо, как хотелось бы.

Притаившийся Лют (1962, 1978, 1994)

Это тотемное животное считается одним из самых сильных хищников, при этом внутри они мягкие и скрытные. По годослову на 2020 год, Люту не стоит ждать грандиозных событий. При этом важно сохранять спокойствие и не переживать из-за мелочей – в следующем году нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье.

Белый Филин (1967, 1983, 1999)

Тем, кто находится под покровительством этого тотема, сложно подчиняться и долго находиться в кругу людей – это станет причиной многих сложностей в 2020 году. Годослов советует быть терпимее к окружающим и постараться наладить контакты с новыми людьми, которые обязательно появятся в жизни.

Свернувшийся Еж (1970, 1986, 2002)

Ежам характерна суетливость и беспокойство – эти качества будут осложнять жизнь в 2020 году. Годослов советует не ждать многого от грядущего года и сохранять спокойствие – время Ежей обязательно придет.

Парящий Орел (1971, 1987, 2003)

Год Парящего Орла подошел к концу, поэтому в 2020 возникнут первые серьезные трудности. Чтобы быть к ним готовыми, нужно следить за здоровьем, тщательно проверять все финансовые сделки и разрывать отношения с неудобными людьми.

Златорогий Тур (1974, 1990, 2006)

Для терпеливых и упрямых Туров 2020 год станет настоящим испытанием. Чтобы свести к минимуму все потери годослов советует сдерживать свою агрессивность и не ставить себе слишком высокую планку.

Таков славянский гороскоп на 2020 год для все всех. Ранее "Утро" составило финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019 года.