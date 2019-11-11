Ведущая программы "Жить здорово" намерена засудить оболгавших ее репортеров

Елена Малышева возмущена сообщениями журналистов, которые написали о том, что на одном из видео она находится в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам, появившимся в СМИ, в аэропорту телезвезда странно передвигалась, материлась и много смеялась – такое поведение Малышевой связали со злоупотреблением алкоголем.

В Сети видео с Малышевой описали как "пьяный дебош" и "буйное поведение". Сама ведущая категорически отрицает, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Более того, знаменитость утверждает, что не курит и вообще не употребляет спиртное.

В доказательство того, что она не материлась на видео, знаменитость выложила ролик, где произносит фразу: "Надпись "Здоровье" – ее журналисты приняли за нецензурную брань.

Теперь разозлившаяся знаменитость собралась подать в суд на издания, которые, по ее словам, распространяют "ложь и клевету". Елена Малышева намерена добиться материальной компенсации.