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"Это ложь": Малышева оправдалась за "пьяный дебош" в аэропорту

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая программы "Жить здорово" намерена засудить оболгавших ее репортеров

Елена Малышева возмущена сообщениями журналистов, которые написали о том, что на одном из видео она находится в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам, появившимся в СМИ, в аэропорту телезвезда странно передвигалась, материлась и много смеялась – такое поведение Малышевой связали со злоупотреблением алкоголем.

В Сети видео с Малышевой описали как "пьяный дебош" и "буйное поведение". Сама ведущая категорически отрицает, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Более того, знаменитость утверждает, что не курит и вообще не употребляет спиртное.

В доказательство того, что она не материлась на видео, знаменитость выложила ролик, где произносит фразу: "Надпись "Здоровье" – ее журналисты приняли за нецензурную брань.

Теперь разозлившаяся знаменитость собралась подать в суд на издания, которые, по ее словам, распространяют "ложь и клевету". Елена Малышева намерена добиться материальной компенсации.

Дарья ПЕТРОВА

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