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"Блокада сердца": Верку Сердючку откачивали на съемках

Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
Чтобы закончить выступление, украинскому артистку потребовались препараты

Андрею Данилко стало плохо на съемках передачи, которую будут показывать по украинскому телевидению в Новый год. Сообщается, что артист перенес блокаду сердца. Для этого состояния характерно изменение мышечных тканей, которые проводят электрические импульсы.

Артисту стало плохо еще за час до первого выхода на сцену. Музыкант в образе Верки Сердючки стал бледным, еле мог говорить, а после каждого номера уходил в гримерку. Там Данилко переодевал полностью мокрый костюм. Чтобы облегчить состояние Верки Сердючки, его обкололи препаратами, – сообщает Clutch. 

Проблемы со здоровьем беспокоят Андрея Данилко не в первый раз. Сообщалось, что артист страдает из-за повышенного давления и болей в спине.


Дарья ПЕТРОВА

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