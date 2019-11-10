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Строгий наставник заставил Гагарину стонать и извиваться на диване

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Сильный красавчик не пощадил хрупкую блондинку

Полину Гагарину сняли в неожиданных позах.

Певица, как известно, тщательно следит за фигурой и занимается спортом. Чтобы не тратить время на поездки в зал, звезда приглашает домой личного тренера. Кадры одной из последних тренировок красотка выложила в сторис Instagram.

На видео Гагарина в обтягивающих брюках и топе извивается попой кверху, встав ногами на диван и уперев руки в пол. Спорт-наставник знаменитости, судя по всему, не щадит ее – на стоны и рычание выбившейся из сил Полины он не реагирует, требуя сделать упражнение еще раз.

Ранее Гагарина показалась в облегающей водолазке без белья.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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