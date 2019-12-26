Наследница артиста живет с Еленой Степаненко

После громкого развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко единственная дочь юмориста – Викторина – перестала общаться с отцом.

Викторина живет в США, однако недавно прилетела в Москву – но не к отцу, а к мачехе. Девушка прекрасно ладит с Еленой Григорьевной и даже зовет ее мамой.

"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", – заявил в эфире программы "Пусть говорят" друг Петросяна Георгий Терехов.



Петросян в начале декабря вновь связал себя узами брака – юморист женился на молоденькой помощнице Татьяне Брухуновой, напоминает сайт "Комсомольская правда". Поклонники артистка замерли в волнении: они ждут, что новая жена родит ребенка 74-летнему Евгению Вагановичу.

Петросян и Степаненко развелись, но пока не поделили имущество, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда рублей. По мнению адвоката юмориста Сергея Жорина, Викторина перестала общаться с отцом из-за его новой супруги.

"Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина... заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно", – подчеркнул Жорин.

