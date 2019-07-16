"Степаненко забрала 40 лет": помолодевший Петросян сменил пол

В Сети высоко оценили новый образ артиста

Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко заметно помолодел душой. Популярный юморист теперь шутит не только на эстраде, но и в Сети.

На своей страничке в Instagram Петросян опубликовал свои снимки, обработанные в фоторедакторе. Специальные фильтры превратили Евгения Вагановича в симпатичную женщину средних лет.

"Эту фишку обыграли все! И меня она не обошла", -

признался Петросян.

Поклонники артиста поддержали шутку своего кумира:

"А девкой был бы краше", "вот последняя женщина, очень красивая. Знаешь,такая как бугалтерша", "Аха ха!!Какая красивая!!", "Красавчик", "сначала ничего не понял.Вы мастер импровизации", "Вам все образы идут", "Полный хохотач!", "Красота-страшная сила!", "О!!! Девушка из вас красавица!", "Во всех ты, душенька нарядах хороша!", "Женщина бомба!!!", "А девчушка то хороша!!", "А девчоночку можно на конкурс красоты отправлять, не оплошает!"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее СМИ поделились информацией о том, какие гонорары требуют себе самые звездные российские юмористы. Оказалось, что за одно выступление Евгений Петросян зарабатывает в 5 раз меньше Максима Галкина.



