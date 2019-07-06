Галкин в пять раз дороже Петросяна: СМИ раскрыли гонорары российских юмористов

Они колеблются от 50 тысяч до 3,5 миллионов рублей

Стали известно, сколько звезды юмора и сатиры получают за одно выступление. Лидером в этом списке оказался Максим Галкин, получающий 3 миллиона 581 тысячу рублей. В то же время звезда Comedy Club Александр Ревва получает на корпоративах от 2 миллионов рублей, а участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова -– 858 тысяч рублей.

При этом пародист-легенда Евгений Петросян "довольствуется" 700 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что аутсайдерами в плане гонораров (от 150 до 400 тысяч рублей) являются артисты "Кривого зеркала" (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец) и выпускники "Аншлага" (Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров).

Также уточняется, чтовыступления коллективов обойдутся заказчику дороже. Так, шоу "Уральских пельменей" начинается от 1,5 млн. рублей, артистки Comedy Woman берут за полчаса от миллиона 790 тысяч, а "Новые русские бабки" потребуют 500 тысяч рублей за мероприятие, длящееся час.