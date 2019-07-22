Знаменитой свахе нашли достойную пару

Роза Сябитова блеснула иронией – шутливо высказалась о мужчинах-иностранцах, сравнив их с петухами. Поклонники тут же решили, что незамужнюю соведущую программы "Давай поженимся" нужно свести с разведенным юмористом Евгением Петросяном, ведь они так подходят друг другу.

"Может Розу в смехапанораму отправить, там Петросян один. Отличная пара была бы 😂", "Ух ты! Какие щечки!", "Приколистка", "Розочка вы потрясающая ❤️", "кино надо снимать , талантливая Роза 🌹!😘", "Ну Роза👍вы юмористка🤭рассмешил а без гармошки 👏👏",

– отреагировали фанаты на видео, которое сваха опубликовала в Instagram. В ролике звезда телеэкрана с наклеенными на щеках румянами и забавно завязанным платком на голове выглядит и говорит действительно комично. Именно это, по мнению некоторых, роднит и объединяет Розу и Евгения Вагановича, к тому же, личную жизнь обоих неплохо бы уже устроить.

Она будто бы утешает Ирину Шейк, которую оставил возлюбленный: как стало известно ранее, актер Брэдли Купер ушел от российской модели к американской певице Леди Гаге.

Роза Сябитова предложила "страдалице" найти другого – сначала "молодого футболиста", а потом, когда узнала, что "такой "уже был", – кого-нибудь из депутатов, которые "все телефоны оборвали". И, заверив красотку, что она ее "пристроит быстро", попросила: "Не плачь, милая! Давай поддержим отечественного производителя".

И так же, с юмором, подписала забавное видео. "Наш ответ Чемберлена!" Леди Гага!", – заявила телеведущая.

Ее поклонники пришли в восторг. Они оценили ролик по достоинству (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Роза тут на Солоху похожа😉😉", "Срочно в цирк", "👍😍😍 Очень смешно !!! Роза, просто молодец!!!", Талантливый человек талантлив во всем!", "Розе надо в артистки податься", "Куда смотрят режиссёры?", "вас надо в кинематограф, срочно!", "Скоро к Солохе женихи повалят.А кузнец Вакула ха черевичками полетит..".

Нашлись и те, кому тоже понадобилась помощь в устройстве семейной жизни, а также скептики, которые не поверили в умение свахи. "Роза, я тоже татарочка😊 Мужа хочу", "И мне найдите жениха", "А дочке че не найдет", " Что ж эти татарочки никак за своих татаров никак не хотят замуж?А РОЗА ЕСЛИ ТАКАЯ УМЕЛАЯ СВАХА СЕБЕ БЫ И СВОЕЙ ДОЧКЕ НАШЛА БЫ ЖЕНИХОВ.КАКАЯ ЖЭ ЭТО СВАХА.ОДНО НАЗВАНИЕ", "Ну умора!", – отметили такие.

Однако понравилось не всем. Некоторые откровенно ругали сваху: "Что это было? Роза вам это не идет успокойтесь", "И зачем так ОРАТЬ?", "У розы в последнее время посты тупые", "Лажа, не позорилась бы", "Розу штырит?🥳🍭", "Вам этот имидж не идёт..Вы не актриса", "Роза!!! Ну угомонись уже, стыдно смотреть! Вспомни сколько тебе лет".

Ранее звезда "Давай поженимся" оправдала отборный мат коллеги по программе Ларисы Гузеевой. До этого ей было так плохо на съемках, что пришлось вызывать врача. А ведь совсем недавно ей было так хорошо, что она даже прогулялась по святым местам без лифчика.



О расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера Сябитова уже говорила. "У этой невесты много вариантов, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло... Но есть вариант и лично помочь – я ж сваха, это ж моя работа. Подберем, у меня много... Чего она так переживает, нечего переживать", - заявила она корреспонденту сайта "Комсомольская правда".

На эти ее слова поклонники ответили под новым роликом. Они заявили, что известная модель совсем не волнуется из-за ухода возлюбленного.