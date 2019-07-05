Сваха выздоровела благодаря достатку, заявили поклонники

Роза Сябитова путешествует и предается воспоминаниям. Увидев ее, довольную и спокойную, фанаты заметили, что психологические трудности, на которые ранее жаловалась ведущая "Давай поженимся", остались позади, "депрессия прошла", и она "прогулялась по святым местам без лифчика".

Под одним из фото, снятым в поездке, звезда рассказала, как, случайно оказавшись на острове Сими в Греции, "зашла в храм, в котором находится икона архангела Михаила Панормитиса, и обратила внимание на множество даров, украшающих ее". Узнав, что это благодарность, она "тоже решила попросить защиты, помощи в безвыходных положениях".

Теперь у Розы, похоже, все хорошо, ведь она задумалась о том, "что надо отвезти подарки и выразить свою благодарность". И поинтересовалась, какие святые и в чем помогали ее поклонникам.

Фанаты откликнулись на ее призыв. Но, пока одни делились собственным опытом, нашлись такие, кто рассмотрел в кадре пикантные детали. Они упрекнули ее и назвали то, что, по их мнению, помогло женщине (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены):

"Без лифчика Розочка,да по святым местам😱😱😱", "Роза какая ты мусульманка, мусульманки так не ходят в майках и без нижнего белья", "Мусульманки грудь на показ не выставляют!", "Депрессия,думаю, прошла.. поездка, путешествия её снимают. Всё таки деньги очень помогают избавиться от этого недуга... хорошего любовника вам желаю!!!!".

Не так давно ведущая "Давай поженимся" дала понять, что ей не хватает денег на продолжающееся обустройство нового жилища. Из-за этого даже Ларису Гузееву заподозрили в том, что она отняла у свахи последнюю копрейку.

Ранее стало известно, что звезда впала в жуткую депрессию. Сябитова призналась, что у нее пропал сон и общее состояние заметно ухудшилось