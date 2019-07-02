СМИ: Гузеева отняла последнюю копейку у Сябитовой

Журналисты предположили, что свахе не хватает средств на дом

Роза Сябитова до сих пор обустраивает новое жилище, но денег катастрофически мало. Не помогла даже заначка, в чем призналась сама соведущая программы "Давай поженимся". А корреспондентка одного из информационных порталов назвала виновницей бедственного положения знаменитости... Ларису Гузееву.

"Кажется странным, что сваха испытывает финансовые трудности. Неужели своей славой Гузеева отобрала у Розы последнюю копейку?"

– задумалась журналистка VistaNews.

О нехватке денег на дом Роза рассказала в новом видео, опубликованном в Instagram. В ролике она вспоминает о ранее припрятанной кубышке, находит ее, пересчитывает монеты, но и их оказалось ничитожно мало для продолжения строительства.

Сябитова позвала детей и потребовала, чтобы они внесли свой вклад. Однако отпрыски без особого желания поделились накоплениями. При этом сын высыпал на стол жвачки, а у дочери мать отняла весь кошелек.

"Когда много работаешь, то начинаешь хорошо зарабатывать. А с появлением денег увеличиваются потребности. И я поняла, чтобы удовлетворить их, можно использовать старые бабушкины способы", – сообщила Сябитова под видео. И спросила подписчиков, что предпринимают они, "когда денег не хватает".

Ответы пришли без промедления, и мнения разошлись. Одни давали советы:

"Вам, Роза, надо замуж срочно!!!", "Заставь детей работать, Роза, и будет хватать, а то ты да ты", "Когда денег нет – приходит отдых от денег. Гуляем, освобождаем голову от денег. Прекращаем стройку!".

Другим не понравилось то, что дети не хотели помочь артистке. "Хоть бы копейкой помогли. Бессовестные", "Разбаловали Вы детей, особенно сына", "Как можно к матери так относиться?", "Сынок молодец жвачками расплатился. Все, что нажил непосильным трудом", – возмущались они. Хотя нашлись и те, кто заявил, что у детей уже своя жизнь и они ничем не обязаны знаменитой матери.

Некоторые раскритиковали сваху: "Срамота, а не ролик. Полстраны на макаронах живет, а ей на строительство родового гнездища не хватает. Бога не гневите, Роза!!!", "Надо жить по средствам", "Женщина-недоразумение", "Вы как-то сбились с курса!!! Зачем Вам все это? Неужели эта стройка Вас делает счастливой?! Может, лучше жить поскромнее в плане... в квартире, но отдыхать почаще?!".