"Обожралась": жадную Сябитову облили грязью

Артистка недоумевает из-за того, что ее родители не стремились много зарабатывать

Роза Сябитова поделилась с поклонниками подробностями своего голодного детства, отметив, что она играла в деревянные игрушки, да и вообще была ребенком бараков. Сваха призналась, что ее родители жили бедно, но считали, что не в деньгах счастье. Телеведущая росла, придерживаясь другого мнения. Откровения знаменитости нашли понимание не у всех ее подписчиков.

"Я считала, что буду жить дорого и богато, и деньги нужно любить. Если сравнить благосостояние моих родителей и моё в этом возрасте, то результата добилась я. А вы как считаете, нужно ли любить деньги? И что нужно сделать, чтобы они были?"

– подписала пост Сябитова.

Поклонники поддержали звезду, подчеркнув, что в стремлении жить обеспечено нет ничего плохого, артистка же добилась всего сама своим трудом. Однако большинство интернет-пользователей пришло к выводу, что сваха упрекает родителей за то, что они не стремились дать ей большего, и забыла о других ценностях в жизни.

"Нельзя упрекать родителей, они дали все, что могли", "Ты уже от жадности, совесть свою потеряла. Только о нажитом и говоришь", "Неблагодарная. Родителям надо в ноги кланяться, а не вечно обсирать. Кто в бараках не жил? И игрушки не было. Нас 6 детишек. Мы благодарны своим родителям. Обожралась", "И чего такого особенного она добилась? Если бы не передача "Давай поженимся", её никто бы и не знал, и там она сидит непонятно для чего, просто перекрикивать Гузееву", "А что не так с родителями? Возможно, они Вам дали все, что у них было. И в первую очередь, наверное, заботу, любовь, жизнь. В те годы большинство так жило: скромно, бедно (не жировали), но не голодно", "Во время жизни ваших родителей были совершенно другие ценности и стремления", "Роза приврала, я старше на 4 года и в голоде в то время никто не жили мы не голодали, хотя жили не богато", – отметили интернет-пользователи.

В последнее время Сябитова все чаще предается воспоминаниям из-за депрессии и пускается в откровения. Недавно звезда призналась, что из-за финансовых сложностей не может завершить обустройство дома.