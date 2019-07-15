"Нельзя падать низко": Сябитова оправдала отборный мат Гузеевой

Знаменитая сваха заступилась за соведущую

С завидным постоянством юморист Гарик Харламов троллит героев и ведущих популярного шоу "Давай поженимся". Больше всех достается от резидента Comedy Club главной даме в студии, из-за острот которой телепроект до сих пор пользуется популярностью.

Особенно Харламову запало в душу крепкое словцо Ларисы Гузеевой, которым в грубой форме называют представителей нетрадиционной ориентации. За подругу по съемочной площадке заступилась Роза Сябитова.

По ее мнению, видео, которыми Харламов засоряет свой Instagram, не красит его. При этом она не исключает талант участников Comedy Club, просто считает, что они "выдохлись в поиске тем". А полюбившееся Гарику слово и производное от него Лариса произнесла в адрес родителей, которые "зачеркнули жизнь" героя передачи. Ведущие во время рассказа мужчины не сдерживали слез.



"Поэтому Лариса и приложила их… Получается, "пародисты" унизили человека, который пришел и поделился бедой. Надо понимать, какую ответственность ты несешь, выдавая что-то в народ,"

– вступилась Сябитова в интервью "Комсомольской правде", отметив, что только одно это видео и успела посмотреть. По мнению знаменитой свахи, то, что делает Харламов, – "это непрофессионально".

"Нельзя падать низко – на уровень некоего быдлячества…", – раскритиковала юмориста она.



В то же время Сябитова отметила, что программу с тремя девицами за столом нашла слава. Пародия, на ее взгляд, – признак невероятной популярности.