Петросян раскрыл правду об украинцах в российском Крыму

Артист отдыхает в Ялте

Евгений Петросян отправился в Крым в отпуск. Юморист поделился радостью с подписчиками в Instagram, отметив, что на полуострове полно украинцев.

"В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире", – отметил Петросян.

Пользователи Сети принялись активно обсуждать заявление юмориста. Россияне подчеркнули, что украинцы – братский народ, поэтому в этом нет ничего удивительного. Граждане Незалежной разделились: одни не согласны с тем, что Крым – часть России, другие просто наслаждаются отдыхом на курортах полуострова.

"А мы из Харькова, сейчас отдыхаем в Коктебеле! Ура! Спасибо россиянам, помогли с машиной", "На днях прилетела из Ялты, согласна с каждым Вашим словом!" – отметили подписчики.

Впрочем, поклонников Петросяна больше интересовал тот факт, что он похудел и помолодел. Фанаты уверены, что даже легкая небритость идет артисту на пользу.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума.