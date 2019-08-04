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Петросян раскрыл правду об украинцах в российском Крыму

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Артист отдыхает в Ялте

Евгений Петросян отправился в Крым в отпуск. Юморист поделился радостью с подписчиками в Instagram, отметив, что на полуострове полно украинцев.

"В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире", – отметил Петросян.

Пользователи Сети принялись активно обсуждать заявление юмориста. Россияне подчеркнули, что украинцы – братский народ, поэтому в этом нет ничего удивительного. Граждане Незалежной разделились: одни не согласны с тем, что Крым – часть России, другие просто наслаждаются отдыхом на курортах полуострова.

"А мы из Харькова, сейчас отдыхаем в Коктебеле! Ура! Спасибо россиянам, помогли с машиной", "На днях прилетела из Ялты, согласна с каждым Вашим словом!" – отметили подписчики.

Впрочем, поклонников Петросяна больше интересовал тот факт, что он похудел и помолодел. Фанаты уверены, что даже легкая небритость идет артисту на пользу. 

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА
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