Знаменитость выставила на суд зрителей сексуальный ролик

Полина Гагарина поделилась с поклонниками отрывком из своего нового клипа. Для видео был выбрал весьма провокационный наряд – на певицу одели нижнее белье телесного цвета, которое практически не видно. Кажется, что звезда снимается полностью обнаженной.

Рассмотреть тело сексуальной блондинки пользователям удалось со всех сторон – в клипе Гагарина ползает по полу и эротично изгибается.

Позы артистки оценили не все – в комментариях посчитали, что видео Гагариной очень похоже на клипы других артисток.

"Все клипы как под копирку, одни и те же позы, взгляды, движения", "Нереально красивая", "Бомба", "Это будет шедевр", "Полина, что же вы делаете", "Как сексуально", "Вот это позы у вас", "Какая красивая", "Тело идеально выглядит", "Мурашки", "Провокационное видео", – оценили видео со звездой поклонники.

Ранее "Утро" публиковало фото звезды "Дома-2", которая сексуально выгнулась на капоте машины.