Звезду сравнили с древней славянской богиней

Алена Водонаева пожелала своим поклонникам хорошего окончания рабочей недели. Звезда поделилась фотографией в необычном черном кокошнике, закрывающем лицо, и накидке из птичьих перьев с огромным разрезом.

"Я и моя ляжка возомнившая себя минимум Дженифер Лопес, желаем вам отличной пятницы", –

без смущения написала бывшая звезда "Дома-2" на своей страничке в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от нового фото Водонаевой:

"Образ лично у меня ассоциируется с каким-то божеством, например Берегиня", "Какая Цаца", "Как всегда!! Шикарна", "не хуже чем у J Lo у нее мяско чуть больше", "Ну имеет право такая-то ляжка наверное сама Дженифер слюнку сглотнула".

Однако некоторых снимок Алены попросту шокировал:

"Толи люстра, толи куст на голове", "А трусы забыла одеть?", "Алена Ляжко", "Крутая шляпка! Торшер напомнила", "Девушка легкава паведения", "Пугало".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.