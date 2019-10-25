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Водонаева в перьях забыла про белье

Водонаева в перьях забыла про белье
Алена Водонаева. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Звезду сравнили с древней славянской богиней

Алена Водонаева пожелала своим поклонникам хорошего окончания рабочей недели. Звезда поделилась фотографией в необычном черном кокошнике, закрывающем лицо, и накидке из птичьих перьев с огромным разрезом. 

"Я и моя ляжка возомнившая себя минимум Дженифер Лопес, желаем вам отличной пятницы", –  

без смущения написала бывшая звезда "Дома-2" на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Поклонники пришли в восторг от нового фото Водонаевой:

"Образ лично у меня ассоциируется с каким-то божеством, например Берегиня", "Какая Цаца", "Как всегда!! Шикарна", "не хуже чем у J Lo у нее мяско чуть больше", "Ну имеет право такая-то ляжка наверное сама Дженифер слюнку сглотнула".

Однако некоторых снимок Алены попросту шокировал:

"Толи люстра, толи куст на голове", "А трусы забыла одеть?", "Алена Ляжко", "Крутая шляпка! Торшер напомнила", "Девушка легкава паведения", "Пугало".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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