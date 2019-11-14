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"Он старый человек": сестра Джигарханяна откровенно рассказала о его здоровье

"Он старый человек": сестра Джигарханяна высказалась об угрозе для его жизни
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Вести об экстренной госпитализации Армена Борисовича переполошили его поклонников

Появившуюся в СМИ информацию прокомментировала сводная сестра народного артиста СССР.

Марина Джигарханян напомнила, что ее брат – старый человек, и болячек у него очень много в силу возраста. Однако впадать в панику не стоит.

"Пока реальной угрозы для жизни нет", – сообщила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Тем временем представитель актера Артур Согомонян все же признал, что тот в попал в клинику. Однако ничего страшного не произошло – Джигарханян проходит плановое обследование.

"По рекомендации врачей он его проходит раз в 3 месяца. Он в обычной палате", – передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на "Интерфакс". Ожидается, что домой звезду отпустят уже в понедельник.

Ранее СМИ писали о том, что Джигарханян в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Здоровье известнейшего актера было подорвано в 2017 году, напоминает URA.RU. Армен Борисович сильно переживал из-за развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая "причинила ему много боли".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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