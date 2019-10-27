Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Бывшая Джигарханяна улетела в неизвестном направлении.
Ранее на мероприятиях Недели моды в Москве Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин появились вместе. Однако, судя по снимкам в Instagram белозубого красавчика, он не постеснялся уделить внимание и другим дамам. Так, на одном из кадров довольный певец и ведущий позирует с двумя моделями в нижнем белье.
На следующий день в соцсети Виталины появилось фото, где скандально известная пианистка стоит у входной двери с большим чемоданом. "До новых встреч!" – загадочно написала она.
Поклонники гадают, куда же уехала Цымбалюк-Романовская. Некоторые предположили, что она могла отправиться на Украину и попрощались с ней. Других смутило, что Виталина уезжает одна – неужели у сладкой парочки произошла размолвка?
"Виталина вы в какую сторону?" "Опять одна? А где Проша?" "В Украину?! Прощай!!!!!" "На Родину наверно ???Удачи, ждем новостей, не пропадайте",
– написали комментаторы.
Ранее "Утро" писало, как Шаляпин нагрубил подписчице, которая вывела его из себя.
Американскому политику неинтересны проблемы Незалежной
У Альянса есть план по захвату территории