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"Прощай": Цымбалюк-Романовская собрала чемодан после пикантных фото любовника

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Шаляпина сняли с полуголыми красотками

Бывшая Джигарханяна улетела в неизвестном направлении.

Ранее на мероприятиях Недели моды в Москве Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин появились вместе. Однако, судя по снимкам в Instagram белозубого красавчика, он не постеснялся уделить внимание и другим дамам. Так, на одном из кадров довольный певец и ведущий позирует с двумя моделями в нижнем белье.

На следующий день в соцсети Виталины появилось фото, где скандально известная пианистка стоит у входной двери с большим чемоданом. "До новых встреч!" – загадочно написала она.

Поклонники гадают, куда же уехала Цымбалюк-Романовская. Некоторые предположили, что она могла отправиться на Украину и попрощались с ней. Других смутило, что Виталина уезжает одна – неужели у сладкой парочки произошла размолвка?

"Виталина вы в какую сторону?" "Опять одна? А где Проша?" "В Украину?! Прощай!!!!!" "На Родину наверно ???Удачи, ждем новостей, не пропадайте",

– написали комментаторы.

Ранее "Утро" писало, как Шаляпин нагрубил подписчице, которая вывела его из себя.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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