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Водонаева выпятила голую "пятую точку"

Водонаева выпятила голую
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" показала необычный наряд

Алена Водонаева часто делится довольно интимными фотографиями, однако на этот раз звезда превзошла саму себя. Своим интернет-поклонникам Алена решила без особого смущения вывалить голую "пятую точку", расстегнув платье на молнии.

Правда, для того чтобы разглядеть фото, придется залезть в сторис на страничке Водонаевой в Instagram.

"Есть... очень классное фото, где немного голой попы, много латекса и много моих туфель в кадре... но я не хочу сюда его ставить из-за верующих и оскорбленных, которых почему-то трогают чужие картинки в Инстаграм", - 

кокетливо написала бывшая звезда "Дома-2", объясняя, почему спрятала снимок.

Столь откровенное фото не всем пришлось по душе: одним оно показалось слишком вызывающим, другим – просто некрасивым:

"Мне нравится, но вашему сыну Бо будет неудобно, там его друзья и прочие могут что-то высказывать...", "фотка из сториз как-то совсем не сексуальна и не эротична", "Будьте добры дайте два 50 л. Пакета для мусора".

Однако большинство поддержало свою Алену:

"Все идеально в этой женщине", "Шикарная и утонченная пантера", "Ох эта попка )", "Космическая красотка!!!!"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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