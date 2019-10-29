Пример звезды "Дома-2", как одеваться в холода, вдохновил далеко не всех

Ольга Бузова делится с поклонниками не только новостями о своих концертах, но и дает советы, а также ждет подсказок на разные темы. Свежая публикация в ее Instagram касается выбора одежны. На нескольких выложенных там фото артистка показана в белых коротких шортиках, надетых на темные колготки, что вызвало у поклонников неоднозначную реакцию.

Под кадрами певица напомнила, что начинаются холода, и, попросив "накидайть варианты, что носить, что одевать, чтобы было стильно и красиво зимой", сообщила, что, по ее мнению, нужны "плотные колготки, юбочки и джинсики, а также объемные свитера, в которые можно укутаться".

В ответ посыпались разные комментарии. Одни рассказывали о своих предпочтениях, другие оценивали наряд звезды "Дома-2". Злопыхатели разнесли его, назвав колхозным, почитатели восхитились и похвалили артистку:

"Как тетя Фрося из захолустья", "Ужас как оделась", "Потолстела", "Всегда идеальна", "Прикид – огонь!", "Какая Вы красивая", "Оля, ты потрясающая", "Принцесса", "У тебя отличный вкус, всегда превосходно выглядишь!", "Прелестна" , "Стильная девушка", "Шортики супер смотрятся".

Ольгу Бузову не раз ругали за наряды. Многих не впечатлила меховая накидка, накинутая прямо на концертное боди, в которой певица вышла на сцену, разозлило, когда она показалась в одном полотенце и взбесил стриптиз в пижаме.