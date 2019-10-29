Экс-звезду "Дома-2" возмутило поведение ведущей "Жить здорово"

Алена Водонаева раскритиковала Елену Малышеву за видео из машины "скорой", которое с прошлой недели горячо обсуждают в Сети. Она назвала это недостойным, заявив, что такой поступок свойственен эпатажной балерине, но никак не врачу и лицу одного из главных российских телеканалов.

"В интернете очень популярно выражение "зашквар"... недавно Елена Малышева сделала то, что как раз подпадает под это определение",

– написала бывшая участница "Дома-2" в колонке "7 дней". По ее мнению, "люди никак не могут понять, почему взрослая, уважаемая женщина, не страдающая пенсионерским бездельем, повела себя как Анастасия Волочкова".

Поэтому, добавила Алена, "под "искрометными" видео Малышевой читатели изощряются в остроумии, предполагая, какие еще сюжеты ждут нас в ближайшем и отдаленном будущем. Комментарии, которые под роликами оставили пользователи, поступают до сих пор.

Трансляцию из машины скорой помощи Елена Малышева устроила 23 октября. Она попала туда как пациентка – у нее резко поднялось давление, и по дороге в больницу телеведущая рассказывала об этом подписчикам в деталях.



Пресса сразу же подхватила новость о госпитализации ведущей программы "Жить здорово". Не остались в стороне даже серьезные деловые СМИ, отметила Алена. Она считает, что "Елена Васильевна прониклась атмосферой соцсетей... и вряд ли теперь, после столь бурной реакции на ее видео, изменит манеру ведения своего блога"

К тому же Малышева "умеет шокировать публику, у нее в этом деле большой опыт, и ей точно известно, как это работает на популярность". В заключение Водонаева предположила, что "Елена Васильевна просто устала от работы... поднаберет себе еще пару миллионов подписчиков и переедет с Первого канала в интернет". Она уверена, что известная на всю страну врач еще не раз удивит всех.

Некоторые ранние заявления и поступки Малышевой шокировали публику. Не так давно телеведущая назвала больных аутизмом детей кретинами. Ранее ее возбудил Стас Михайлов, а до этого знаменитая врач показала "танцующую матку".